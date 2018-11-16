Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну
Фото © World News LLC
Главным сценаристом этого проекта был выбран 62-летний Джеб Стюарт, который работал над "Крепким орешком".
Компания Netflix продолжает работать над новыми проектами. В настоящий момент заключён контракт со студией A+E, которая ранее создавала игровые сериалы для канала History.
Первым проектом станет сериал "Освободитель". Это 4-серийный анимационный проект про Вторую мировую войну. За основу был взят бестселлер 2012 года Алекса Кршоу под названием "Освободитель: История 500-дневного похода одного солдата Второй мировой от пляжей Сицилии до ворот Дахау".
Режиссёром проекта выступит Гжегож Джонкайтис. Для него это будет первая работа. Ранее он занимался визуальными спецэффектами для "Стартрека", "Доктора Стрэнджа" и многих других боевиков.