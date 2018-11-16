Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну

Главным сценаристом этого проекта был выбран 62-летний Джеб Стюарт, который работал над "Крепким орешком".

Компания Netflix продолжает работать над новыми проектами. В настоящий момент заключён контракт со студией A+E, которая ранее создавала игровые сериалы для канала History.

Первым проектом станет сериал "Освободитель". Это 4-серийный анимационный проект про Вторую мировую войну. За основу был взят бестселлер 2012 года Алекса Кршоу под названием "Освободитель: История 500-дневного похода одного солдата Второй мировой от пляжей Сицилии до ворот Дахау".