Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 19:28

Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну

Фото &copy; World News LLC

Фото © World News LLC

Главным сценаристом этого проекта был выбран 62-летний Джеб Стюарт, который работал над "Крепким орешком".

Компания Netflix продолжает работать над новыми проектами. В настоящий момент заключён контракт со студией A+E, которая ранее создавала игровые сериалы для канала History.

Первым проектом станет сериал "Освободитель". Это 4-серийный анимационный проект про Вторую мировую войну. За основу был взят бестселлер 2012 года Алекса Кршоу под названием "Освободитель: История 500-дневного похода одного солдата Второй мировой от пляжей Сицилии до ворот Дахау".

Режиссёром проекта выступит Гжегож Джонкайтис. Для него это будет первая работа. Ранее он занимался визуальными спецэффектами для "Стартрека", "Доктора Стрэнджа" и многих других боевиков.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • netflix
  • Вторая Мировая Война
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar