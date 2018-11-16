Эмма Стоун впервые решила сняться обнажённой в фильме

Актриса пошла на этот шаг во время съёмок фильма "Фаворитка", который поставил Йоргос Лантимос.

Идёт речь об эпизоде, в котором Сара Черчилль (Рэйчел Вайс), любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колман), обнаружила в кровати своей возлюбленной героиню Стоун — Абигейл Машэм. Актриса рассказала, что на ней в этой сцене было полотенце.

Спустя несколько дублей Стоун заявила, что она хочет сняться голой. По мнению актрисы, именно таким образом Сара сможет на что-то смотреть, а не видеть перед собой просто полотенце.