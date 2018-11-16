Эмма Стоун впервые решила сняться обнажённой в фильме
Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP
Актриса пошла на этот шаг во время съёмок фильма "Фаворитка", который поставил Йоргос Лантимос.
Идёт речь об эпизоде, в котором Сара Черчилль (Рэйчел Вайс), любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колман), обнаружила в кровати своей возлюбленной героиню Стоун — Абигейл Машэм. Актриса рассказала, что на ней в этой сцене было полотенце.
Спустя несколько дублей Стоун заявила, что она хочет сняться голой. По мнению актрисы, именно таким образом Сара сможет на что-то смотреть, а не видеть перед собой просто полотенце.
По словам Стоун, Вайс пыталась отговорить её от этой идеи. Режиссёр при этом поинтересовался, на самом ли деле она хочет сняться обнажённой. В итоге "Фаворитка" — это первый фильм в карьере Стоун, где она снялась голой. Будущая лента выйдет в России 31 января 2019 года.