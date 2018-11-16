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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 19:29

Эмма Стоун впервые решила сняться обнажённой в фильме

Фото:&nbsp;&copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Актриса пошла на этот шаг во время съёмок фильма "Фаворитка", который поставил Йоргос Лантимос.

Идёт речь об эпизоде, в котором Сара Черчилль (Рэйчел Вайс), любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колман), обнаружила в кровати своей возлюбленной героиню Стоун — Абигейл Машэм. Актриса рассказала, что на ней в этой сцене было полотенце.

Спустя несколько дублей Стоун заявила, что она хочет сняться голой. По мнению актрисы, именно таким образом Сара сможет на что-то смотреть, а не видеть перед собой просто полотенце.

По словам Стоун, Вайс пыталась отговорить её от этой идеи. Режиссёр при этом поинтересовался, на самом ли деле она хочет сняться обнажённой. В итоге "Фаворитка" — это первый фильм в карьере Стоун, где она снялась голой. Будущая лента выйдет в России 31 января 2019 года.

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Сергей Сурепин
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