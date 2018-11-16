12-летняя актриса сыграет Бэтгёрл в спин-оффе "Отряда самоубийц"

В настоящий момент режиссёр Кэти Янь собирает актёрский состав своего нового фильма "Хищные птицы".

Лента будет спин-оффом "Отряда самоубийц". Одну из главных ролей исполнила Марго Робби, которая ранее уже играла Харли Квин. Об этом сообщает Themarysue.

В настоящий момент 12-летняя актриса Элла Джей Баско ведёт переговоры про кастинг на роль Кассандры Кейн. Этот персонаж — один из инкарнаций Бэтгёрл. Ранее актриса появлялась в одиночных эпизодах "Учили" и "Вице-президента".