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Опубликовано 16 ноября 2018, 19:29

День возрождения из игры Fallout 76 стал официальным праздником в США

Фото &copy; Bethesda Game Studios

Фото © Bethesda Game Studios

Компания Bethesda опубликовала фотографию документа от губернатора штата Западная Виргиния.

Теперь 14 ноября — это День возрождения в Западной Виргинии. Именно в этот день состоялся релиз игры Fallout 76.

В официальном документе сказано, что игра Fallout 76 воссоздала разнообразные ландшафты американского штата, исторические места и достопримечательности. Также она позволяет геймерам проникнуться культурой и историей данного региона.

Таким образом, игра Fallout 76 сделала значительный вклад в туристическое развитие штата. Благодаря разработчикам удаётся привлечь людей, которые ранее ни разу не были в этом штате.

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Сергей Сурепин
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