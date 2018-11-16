День возрождения из игры Fallout 76 стал официальным праздником в США

Компания Bethesda опубликовала фотографию документа от губернатора штата Западная Виргиния.

Теперь 14 ноября — это День возрождения в Западной Виргинии. Именно в этот день состоялся релиз игры Fallout 76.

В официальном документе сказано, что игра Fallout 76 воссоздала разнообразные ландшафты американского штата, исторические места и достопримечательности. Также она позволяет геймерам проникнуться культурой и историей данного региона.