Фанаты считают, что Доктор Стрэндж выжил в фильме Мстители: Война бесконечности
Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск
Намёк на выживание этого персонажа содержится в сольном кинофильме про супергероя-волшебника.
Внимание на отсылку обратил пользователь форума Reddit под псевдонимом tman391. Фанат пересмотрел фильм "Доктор Стрэндж" и заметил интересную деталь в диалоге между главным героем и Старейшиной.
Старейшина утверждала, что не может посмотреть в будущее дальше определённого момента. В итоге оказалось, что этот предел — момент её смерти. Из этого следует, что Доктор Стрэндж не мог узнать несколько миллионов вариантов будущего, если бы погиб.
На самом деле это так или нет, станет известно в 2019 году. Премьера новой части "Мстителей" запланирована на 2 мая.