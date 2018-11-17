Капитализация биткоина упала ниже 100 миллиардов долларов

Электронная валюта за последнюю неделю снизилась в цене сразу же на пятнадцать процентов.

Рыночная капитализация биткоина теперь ниже ста миллиардов долларов. Об этом стало известно согласно информации Coinmarketcap.

В настоящий момент в обороте находится более семнадцати миллионов монет. Цена одной — 5530 долларов. Совокупная стоимость монет составляет 96 миллиардов долларов.