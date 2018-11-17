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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 22:41

Капитализация биткоина упала ниже 100 миллиардов долларов

Фото: &copy; Twitter / Wozinga_

Фото: © Twitter / Wozinga_

Электронная валюта за последнюю неделю снизилась в цене сразу же на пятнадцать процентов.

Рыночная капитализация биткоина теперь ниже ста миллиардов долларов. Об этом стало известно согласно информации Coinmarketcap.

В настоящий момент в обороте находится более семнадцати миллионов монет. Цена одной — 5530 долларов. Совокупная стоимость монет составляет 96 миллиардов долларов.

За прошедшую неделю курс биткоина упал примерно на пятнадцать процентов. Наибольшее падение зафиксировано с 14 по 15 ноября — тогда биткоин потерял двенадцать процентов стоимости. Последний раз капитализация снижалась до такого уровня 29 октября.

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Сергей Сурепин
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