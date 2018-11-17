Капитализация биткоина упала ниже 100 миллиардов долларов
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Электронная валюта за последнюю неделю снизилась в цене сразу же на пятнадцать процентов.
Рыночная капитализация биткоина теперь ниже ста миллиардов долларов. Об этом стало известно согласно информации Coinmarketcap.
В настоящий момент в обороте находится более семнадцати миллионов монет. Цена одной — 5530 долларов. Совокупная стоимость монет составляет 96 миллиардов долларов.
За прошедшую неделю курс биткоина упал примерно на пятнадцать процентов. Наибольшее падение зафиксировано с 14 по 15 ноября — тогда биткоин потерял двенадцать процентов стоимости. Последний раз капитализация снижалась до такого уровня 29 октября.