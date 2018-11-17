Новые iPad Pro гнутся в коробках по пути к покупателям

Герой его нового видео — iPad Pro на 11 дюймов вместе с обновлённым стилусом Apple Pencil. После теста различных частей планшета на сопротивление острым предметам, а также нагревания дисплея зажигалкой Зак принялся сгибать устройство.

Оценить это по видео сложно, однако, по всей видимости, блогеру не потребовалось особых усилий для того, чтобы согнуть планшет. Что же касается защитного стекла устройства, то оно не смогло справиться с царапинами от щупа с твёрдостью шестой степени.