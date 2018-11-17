Новые iPad Pro гнутся в коробках по пути к покупателям
Фото: © Twitter / MKBHD
Популярный видеоблогер Зак Нельсон опубликовал на своём канале на YouTube видео с тестом прочности планшетов.
Герой его нового видео — iPad Pro на 11 дюймов вместе с обновлённым стилусом Apple Pencil. После теста различных частей планшета на сопротивление острым предметам, а также нагревания дисплея зажигалкой Зак принялся сгибать устройство.
Оценить это по видео сложно, однако, по всей видимости, блогеру не потребовалось особых усилий для того, чтобы согнуть планшет. Что же касается защитного стекла устройства, то оно не смогло справиться с царапинами от щупа с твёрдостью шестой степени.
Блогер пришёл к выводу, что владельцы новых планшетов должны соблюдать повышенную осторожность при использовании iPad Pro.