Опубликована "самая плохая книга алфавита", которая всем нравится
Фото: © Twitter / imran_jutt47
В середине октября появилась новая книга, которая направлена на обучение детей алфавиту.
Авторы книги называли своё творение "самой плохой книгой алфавита". Связано это с тем, что она полностью отличается от классических детских книг по развитию. Об этом сообщает Bored Panda.
Непривычные изображения и уникальные слова, которые предложены создателями зарубежного букваря, привлекают внимание как детей, так и взрослых. Сама же книга получила название P Is for Pterodactyl ("Птеродактиль").
Авторы книги заявили, что никогда в жизни не занимались созданием книг. Над алфавитом работали программист и рэп-исполнитель, которые решили переосмыслить классическую книгу. Всего на создание алфавита было потрачено 3 года.