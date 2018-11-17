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Опубликовано 16 ноября 2018, 22:42

В работе Instagram произошёл глобальный сбой

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Сразу же у 56 процентов пользователей возникли проблемы с обновлением новостной ленты.

В работе социальной сети Instagram произошёл глобальный сбой. Это стало известно из информации портала Downdetector.

Сервис на пике получил 287 жалоб на работу социальной сети Instagram. 56% пользователей жалуются на новостную ленту, которая работает с перебоями. Ещё 24 процента пользователей пожаловались на ошибку с авторизацией, оставшиеся 18 процентов — на работу сайта социальной сети.

С проблемами столкнулись пользователи в США, Германии, Франции, Италии.

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Сергей Сурепин
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