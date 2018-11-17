В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Сразу же у 56 процентов пользователей возникли проблемы с обновлением новостной ленты.
В работе социальной сети Instagram произошёл глобальный сбой. Это стало известно из информации портала Downdetector.
Сервис на пике получил 287 жалоб на работу социальной сети Instagram. 56% пользователей жалуются на новостную ленту, которая работает с перебоями. Ещё 24 процента пользователей пожаловались на ошибку с авторизацией, оставшиеся 18 процентов — на работу сайта социальной сети.
С проблемами столкнулись пользователи в США, Германии, Франции, Италии.