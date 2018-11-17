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Регион
Опубликовано 16 ноября 2018, 22:42

Москвичи принесли свечи к граффити в память о Стэне Ли

Фото: &copy; ВКонтакте / n888k

Фото: © ВКонтакте / n888k

Граффити с изображением персонажа Человека-паука появилось в Москве в память о смерти автора комиксов Стэна Ли.

Автор граффити — художник Николай Николаев, известный под псевдонимом n888k. Рисунок он сделал на билетном киоске рядом со станцией метро "Борисово".

Художник показал свою работу в социальных сетях. Возле изображения надгробного камня спустя некоторое время появились свечи и цветы.

Напомним, 95-летний Стэн Ли умер 12 ноября. Он скончался в медицинском центре Седарс-Синай в Калифорнии, куда его доставили на скорой помощи.

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Сергей Сурепин
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