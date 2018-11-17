Москвичи принесли свечи к граффити в память о Стэне Ли
Фото: © ВКонтакте / n888k
Граффити с изображением персонажа Человека-паука появилось в Москве в память о смерти автора комиксов Стэна Ли.
Автор граффити — художник Николай Николаев, известный под псевдонимом n888k. Рисунок он сделал на билетном киоске рядом со станцией метро "Борисово".
Художник показал свою работу в социальных сетях. Возле изображения надгробного камня спустя некоторое время появились свечи и цветы.
Напомним, 95-летний Стэн Ли умер 12 ноября. Он скончался в медицинском центре Седарс-Синай в Калифорнии, куда его доставили на скорой помощи.