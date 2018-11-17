"Фантастические твари" покорили российский прокат

Продолжение истории о приключениях волшебников захватило российский кинопрокат с первого дня.

15 ноября в российский прокат вышел фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Фэнтези-лента в первый день собрала в России и странах СНГ уже 85 процентов выручки.

Всего желающие снова посмотреть на мир писательницы Джоан Роулинг отдали 141 миллион рублей. Второй части удалось показать лучшие цифры старта, чем оригинальной картине. Продолжение стартовало на 35 процентов лучше.