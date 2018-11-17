"Яндекс" начал удалять ссылки на пиратский контент из поисковой системы

Представители компании рассчитывают, что легального контента станет больше благодаря антипиратскому меморандуму.

Начиная с 15 ноября компания "Яндекс" начала удалять ссылки на спорный контент в рамках исполнения требования антипиратского меморандума. Об этом сообщает ТАСС.

В "Яндексе" рассчитывают, что благодаря меморандуму можно будет повысить количество легального контента — как видео, так и аудио. В компании также призвали остальных участников индустрии поддержать данную инициативу.