"Яндекс" начал удалять ссылки на пиратский контент из поисковой системы
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Представители компании рассчитывают, что легального контента станет больше благодаря антипиратскому меморандуму.
Начиная с 15 ноября компания "Яндекс" начала удалять ссылки на спорный контент в рамках исполнения требования антипиратского меморандума. Об этом сообщает ТАСС.
В "Яндексе" рассчитывают, что благодаря меморандуму можно будет повысить количество легального контента — как видео, так и аудио. В компании также призвали остальных участников индустрии поддержать данную инициативу.
Напомним, что меморандум подписали интернет-компании и правообладатели. Это произошло 1 ноября. Компания "Яндекс" первой реализовала механизм антипиратского меморандума.