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Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 12:52

"Яндекс" начал удалять ссылки на пиратский контент из поисковой системы

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Представители компании рассчитывают, что легального контента станет больше благодаря антипиратскому меморандуму.

Начиная с 15 ноября компания "Яндекс" начала удалять ссылки на спорный контент в рамках исполнения требования антипиратского меморандума. Об этом сообщает ТАСС.

В "Яндексе" рассчитывают, что благодаря меморандуму можно будет повысить количество легального контента — как видео, так и аудио. В компании также призвали остальных участников индустрии поддержать данную инициативу.

Напомним, что меморандум подписали интернет-компании и правообладатели. Это произошло 1 ноября. Компания "Яндекс" первой реализовала механизм антипиратского меморандума.

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Сергей Сурепин
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