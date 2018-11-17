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Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 20:39

Неспособный улыбаться мужчина нашёл невесту с той же проблемой

Фото: &copy;&nbsp;discovery/Barcroft

Фото: © discovery/Barcroft

Мужчина и женщина, которые родились с редкой врождённой аномалией, мешающей им улыбаться, сыграли помолвку.

45-летний британец Алекс Баркер и 38-летняя американка Эрин Смит страдают синдромом Мёбиуса. Эта болезнь вызывает паралич лицевого нерва. Об этом сообщает Metro.

Таким образом, из-за этой болезни американка и британец не могут менять выражение лица. Помимо всего прочего, этот синдром затрудняет речь, может сопровождаться анатомическими аномалиями, а также другими проблемами, связанными со здоровьем.

Считается, что всего в мире существует менее тысячи человек с этой болезнью. Смит и Баркер познакомились с помощью сайта для людей с соответствующим синдромом. Пара обручилась после четырёх свиданий. Специалисты считают, что их дети не унаследуют аномалию.

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Сергей Сурепин
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