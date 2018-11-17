Неспособный улыбаться мужчина нашёл невесту с той же проблемой

Мужчина и женщина, которые родились с редкой врождённой аномалией, мешающей им улыбаться, сыграли помолвку.

45-летний британец Алекс Баркер и 38-летняя американка Эрин Смит страдают синдромом Мёбиуса. Эта болезнь вызывает паралич лицевого нерва. Об этом сообщает Metro.

Таким образом, из-за этой болезни американка и британец не могут менять выражение лица. Помимо всего прочего, этот синдром затрудняет речь, может сопровождаться анатомическими аномалиями, а также другими проблемами, связанными со здоровьем.