Неспособный улыбаться мужчина нашёл невесту с той же проблемой
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Мужчина и женщина, которые родились с редкой врождённой аномалией, мешающей им улыбаться, сыграли помолвку.
45-летний британец Алекс Баркер и 38-летняя американка Эрин Смит страдают синдромом Мёбиуса. Эта болезнь вызывает паралич лицевого нерва. Об этом сообщает Metro.
Таким образом, из-за этой болезни американка и британец не могут менять выражение лица. Помимо всего прочего, этот синдром затрудняет речь, может сопровождаться анатомическими аномалиями, а также другими проблемами, связанными со здоровьем.
Считается, что всего в мире существует менее тысячи человек с этой болезнью. Смит и Баркер познакомились с помощью сайта для людей с соответствующим синдромом. Пара обручилась после четырёх свиданий. Специалисты считают, что их дети не унаследуют аномалию.