Назван самый популярный смартфон у холостяков
Фото: © Huawei
Смартфон Huawei Honor стал лидером по поставкам гаджетов во время проведения Дня холостяка.
11 ноября в Китае отмечался День холостяка. В этот день в стране проводилась масштабная распродажа. Эксперты заметили высокую популярность одной модели смартфона, который чаще всего покупали в этот день.
Лидером по поставкам стал смартфон Huawei Honor. Именно это устройство чаще всего покупали на Tmall и JD. Именно эти сайты являются и ведущими ретейлерами в Китае.
Ещё одно достижение Huawei — первое место среди других брендов, который превзошёл Apple не только по объёму продаж, но и по показателю выручки. Всего же День холостяка принёс Alibaba более 30 миллиардов долларов.