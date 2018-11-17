Назван самый популярный смартфон у холостяков

Смартфон Huawei Honor стал лидером по поставкам гаджетов во время проведения Дня холостяка.

11 ноября в Китае отмечался День холостяка. В этот день в стране проводилась масштабная распродажа. Эксперты заметили высокую популярность одной модели смартфона, который чаще всего покупали в этот день.

Лидером по поставкам стал смартфон Huawei Honor. Именно это устройство чаще всего покупали на Tmall и JD. Именно эти сайты являются и ведущими ретейлерами в Китае.