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Опубликовано 17 ноября 2018, 20:41

Назван самый популярный смартфон у холостяков

Фото: &copy;&nbsp;Huawei

Фото: © Huawei

Смартфон Huawei Honor стал лидером по поставкам гаджетов во время проведения Дня холостяка.

11 ноября в Китае отмечался День холостяка. В этот день в стране проводилась масштабная распродажа. Эксперты заметили высокую популярность одной модели смартфона, который чаще всего покупали в этот день.

Лидером по поставкам стал смартфон Huawei Honor. Именно это устройство чаще всего покупали на Tmall и JD. Именно эти сайты являются и ведущими ретейлерами в Китае.

Ещё одно достижение Huawei — первое место среди других брендов, который превзошёл Apple не только по объёму продаж, но и по показателю выручки. Всего же День холостяка принёс Alibaba более 30 миллиардов долларов.

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Сергей Сурепин
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