Facebook запустил отдельный сайт для поиска работы
Представители популярной американской корпорации решили обновить функциональность основной социальной сети.
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Социальная сеть "Фейсбук" решила расширить HR-направление. В связи с этим компания запускает отдельный сайт Learn with Facebook, благодаря чему можно публиковать вакансии.
Learn with Facebook представляет собой образовательную платформу. Теперь пользователи могут получить знания для того, чтобы в дальнейшем можно было продвигаться по карьерной лестнице или искать новые вакансии.
Новые курсы разделены на несколько направлений. В частности, есть советы по составлению успешного резюме. Также специалисты учат маркетингу, техникам брать интервью и программированию.