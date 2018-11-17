Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 20:41

Facebook запустил отдельный сайт для поиска работы

Представители популярной американской корпорации решили обновить функциональность основной социальной сети.

Фото: © Facebook

Фото: © Facebook

Социальная сеть "Фейсбук" решила расширить HR-направление. В связи с этим компания запускает отдельный сайт Learn with Facebook, благодаря чему можно публиковать вакансии.

Learn with Facebook представляет собой образовательную платформу. Теперь пользователи могут получить знания для того, чтобы в дальнейшем можно было продвигаться по карьерной лестнице или искать новые вакансии.

Новые курсы разделены на несколько направлений. В частности, есть советы по составлению успешного резюме. Также специалисты учат маркетингу, техникам брать интервью и программированию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar