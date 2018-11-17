Facebook запустил отдельный сайт для поиска работы

Представители популярной американской корпорации решили обновить функциональность основной социальной сети.

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Социальная сеть "Фейсбук" решила расширить HR-направление. В связи с этим компания запускает отдельный сайт Learn with Facebook, благодаря чему можно публиковать вакансии.

Learn with Facebook представляет собой образовательную платформу. Теперь пользователи могут получить знания для того, чтобы в дальнейшем можно было продвигаться по карьерной лестнице или искать новые вакансии.