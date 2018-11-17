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Опубликовано 17 ноября 2018, 20:42

Создатель мультсериала по Castlevania работает над адаптацией Devil May Cry

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Согласно предварительной информации, оба кинопродукта будут существовать в одной вселенной.

Ади Шанкар (автор взрослой мультипликационной адаптации Castlevania для Netflix) работает над своим новым проектом. Им станет шоу по мотивам Devil May Cry. Оба сериала будут существовать в тайной мультивселенной.

Шанкар пока не готов вдаваться в подробности по поводу вселенной. По его словам, он старался получить права на адаптацию культового боевика, чтобы продюсеры из Голливуда не испортили всё в очередной раз.

Добиться этого удалось благодаря успеху Castlevania. Шоу превзошло все ожидания Netflix, в итоге сериал продлили уже на третий сезон.

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Сергей Сурепин
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