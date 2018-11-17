Создатель мультсериала по Castlevania работает над адаптацией Devil May Cry

Согласно предварительной информации, оба кинопродукта будут существовать в одной вселенной.

Ади Шанкар (автор взрослой мультипликационной адаптации Castlevania для Netflix) работает над своим новым проектом. Им станет шоу по мотивам Devil May Cry. Оба сериала будут существовать в тайной мультивселенной.

Шанкар пока не готов вдаваться в подробности по поводу вселенной. По его словам, он старался получить права на адаптацию культового боевика, чтобы продюсеры из Голливуда не испортили всё в очередной раз.