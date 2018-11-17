Microsoft выпустит Xbox One без дисковода

Согласно информации, которую распространяют зарубежные журналисты, это произойдёт в 2019 году.

Издание Thurrott сообщило, что в 2019 году американская корпорация Microsoft выпустит консоль Xbox One без дисковода. Ранее это же издание сообщало, что Microsoft готовит новую консоль под названием Scarlett.

Новая консоль необходима будет разработчикам для того, чтобы проверить заинтересованность рынка в отказе от дисков. Также благодаря отсутствию дисковода консоль будет дешевле на сто долларов.