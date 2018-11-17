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Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 20:42

Microsoft выпустит Xbox One без дисковода

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Согласно информации, которую распространяют зарубежные журналисты, это произойдёт в 2019 году.

Издание Thurrott сообщило, что в 2019 году американская корпорация Microsoft выпустит консоль Xbox One без дисковода. Ранее это же издание сообщало, что Microsoft готовит новую консоль под названием Scarlett.

Новая консоль необходима будет разработчикам для того, чтобы проверить заинтересованность рынка в отказе от дисков. Также благодаря отсутствию дисковода консоль будет дешевле на сто долларов.

Помимо всего прочего, Microsoft разрешит обменивать диски с играми на их цифровые копии. Это позволит не потерять доступ к уже накопленной библиотеке игр. Выход консоли планируется в 2019 году, а новое поколение устройств ожидается в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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