Nintendo проводит расследование в отношении главы российского офиса

Ранее сообщалось о том, что сотрудники компании обвинили начальника в домогательствах.

Накануне российские геймеры, фанаты Nintendo, создали петицию с требованием уволить Яшу Хаддажи с руководящей должности. Он работает главой российского подразделения компании Nintendo.

Сразу же после этого бывшие сотрудники фирмы сообщили об обстановке внутри российского офиса. По их словам, там имело место неуважительное отношение к коллегам, а также домогательства со стороны Хаддажи.