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Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 20:42

Nintendo проводит расследование в отношении главы российского офиса

Фото: &copy;&nbsp;VK/Yasha Haddaji

Фото: © VK/Yasha Haddaji

Ранее сообщалось о том, что сотрудники компании обвинили начальника в домогательствах.

Накануне российские геймеры, фанаты Nintendo, создали петицию с требованием уволить Яшу Хаддажи с руководящей должности. Он работает главой российского подразделения компании Nintendo.

Сразу же после этого бывшие сотрудники фирмы сообщили об обстановке внутри российского офиса. По их словам, там имело место неуважительное отношение к коллегам, а также домогательства со стороны Хаддажи.

На ситуацию обратил внимание европейский офис компании Nintendo. Фирма обещала провести внутреннее расследование. Во время проведения расследования компания не будет давать официальных комментариев.

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Сергей Сурепин
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