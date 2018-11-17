Звезда "Фантастических тварей" в платье и на каблуках снялась для Playboy

Популярный американский актёр позировал перед камерой в колготах, на высоких каблуках, платье, а также с заячьими ушами. На таком реквизите настоял сам Миллер.

В интервью, которое дал 26-летний актёр, он рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться из-за квир-взглядов. Также он поведал о магии человеческих отношений, сексуальности и самоидентификации. По словам Эзры, его привлекают как мужчины, так и женщины.