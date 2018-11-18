Apple прекратила продажу фирменных роутеров

В настоящий момент нельзя приобрести AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.

Компания Apple ещё год назад закрыла производство фирменных роутеров линейки AirPort. Теперь же фирма прекратила их продажи: это касается как онлайн-, так и офлайн-магазинов.

В настоящий момент в некоторых странах в наличии остались только восстановленные гаджеты, но это ненадолго. Таким образом, Apple отказывается от AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.