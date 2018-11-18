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Опубликовано 17 ноября 2018, 23:06

Apple прекратила продажу фирменных роутеров

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

В настоящий момент нельзя приобрести AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.

Компания Apple ещё год назад закрыла производство фирменных роутеров линейки AirPort. Теперь же фирма прекратила их продажи: это касается как онлайн-, так и офлайн-магазинов.

В настоящий момент в некоторых странах в наличии остались только восстановленные гаджеты, но это ненадолго. Таким образом, Apple отказывается от AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.

Напомним, AirPort Express не обновлялся уже шесть лет, а AirPort Extreme и Time Capsule — пять лет. AirPort Express можно было купить за 99 долларов, Extreme — за 199 долларов, Time Capsule — за 299 долларов.

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Сергей Сурепин
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