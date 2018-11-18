Помощника Санта-Клауса обвинили в расизме

Активисты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы выступить против Чёрного Пита (помощника Санта-Клауса).

17 ноября в городе Заандейк проводилась церемония в честь вхождения в страну Синтаклааса (Санта-Клауса). При этом в ряде городов (Роттердам, Занстад и других) проводились акции протеста.

Активисты вышли с баннерами, на которых было написано: "Чёрный Пит — это расизм". Они считают, что данный образ "эксплуатирует расовые стереотипы".