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Опубликовано 17 ноября 2018, 23:07

Помощника Санта-Клауса обвинили в расизме

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Активисты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы выступить против Чёрного Пита (помощника Санта-Клауса).

17 ноября в городе Заандейк проводилась церемония в честь вхождения в страну Синтаклааса (Санта-Клауса). При этом в ряде городов (Роттердам, Занстад и других) проводились акции протеста.

Активисты вышли с баннерами, на которых было написано: "Чёрный Пит — это расизм". Они считают, что данный образ "эксплуатирует расовые стереотипы".

Помимо всего не обошлось без столкновений. Между противниками и сторонниками данной новогодней традиции началась драка. Полиция задержала семь человек.

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Сергей Сурепин
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