Помощника Санта-Клауса обвинили в расизме
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Активисты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы выступить против Чёрного Пита (помощника Санта-Клауса).
17 ноября в городе Заандейк проводилась церемония в честь вхождения в страну Синтаклааса (Санта-Клауса). При этом в ряде городов (Роттердам, Занстад и других) проводились акции протеста.
Активисты вышли с баннерами, на которых было написано: "Чёрный Пит — это расизм". Они считают, что данный образ "эксплуатирует расовые стереотипы".
Помимо всего не обошлось без столкновений. Между противниками и сторонниками данной новогодней традиции началась драка. Полиция задержала семь человек.