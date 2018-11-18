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Регион
Опубликовано 17 ноября 2018, 23:08

Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолёт ради соблюдения шаббата

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Ультраортодоксальные израильские иудеи совершили нападение на бортпроводниц в самолёте компании El Al.

Дело в том, что они требовали посадить самолёт для того, чтобы не нарушался шаббат. Об этом рассказала Рони Мейталь, одна из пассажиров самолёта.

Девушка заявила, что шестнадцатого ноября самолёт Boeing 787 следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, однако судно задержалось перед вылетом из США. Это произошло из-за снежной бури — рейс задержали на два часа. На борту находилась группа, состоящая из семидесяти ортодоксальных иудеев.

Они просили выпустить их из самолёта до вылета. Дело в том, что они поняли, что не успеют к шаббату, однако экипаж пообещал, что самолёт прибудет вовремя. После этого евреи набросились на стюардесс, так как оказалось, что они всё же не успеют. В итоге самолёт посадили в Афинах до наступления субботы. Евреи остались в Греции, а остальные направились в Израиль другим рейсом.

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Сергей Сурепин
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