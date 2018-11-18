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Регион
Опубликовано 18 ноября 2018, 06:56

В Иордании силовики нашли крупную партию наркотиков, замаскированных под шоколад

Фото: &copy; Flickr/Marco Verch

Фото: © Flickr/Marco Verch

Иорданские спецслужбы арестовали партию наркотиков из четырёх миллионов таблеток, которую контрабандисты пытались вывезти из Сирии в Иорданию под видом шоколада. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что у пограничников вызвал подозрение водитель одной из фур, пытавшийся оформить документы на груз в приграничной зоне.

Силовики устроили обыск в грузовике и нашли в шоколадных плитках несколько миллионов таблеток с наркотиками. По предварительной информации, груз должен был проследовать транзитом через Иорданию в другие страны.

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Сергей Тюленин
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