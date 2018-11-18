В Иордании силовики нашли крупную партию наркотиков, замаскированных под шоколад

Иорданские спецслужбы арестовали партию наркотиков из четырёх миллионов таблеток, которую контрабандисты пытались вывезти из Сирии в Иорданию под видом шоколада. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что у пограничников вызвал подозрение водитель одной из фур, пытавшийся оформить документы на груз в приграничной зоне.