В Иордании силовики нашли крупную партию наркотиков, замаскированных под шоколад
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Иорданские спецслужбы арестовали партию наркотиков из четырёх миллионов таблеток, которую контрабандисты пытались вывезти из Сирии в Иорданию под видом шоколада. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что у пограничников вызвал подозрение водитель одной из фур, пытавшийся оформить документы на груз в приграничной зоне.
Силовики устроили обыск в грузовике и нашли в шоколадных плитках несколько миллионов таблеток с наркотиками. По предварительной информации, груз должен был проследовать транзитом через Иорданию в другие страны.