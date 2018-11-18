Саммит АТЭС впервые завершился без принятия декларации лидеров

На каждой предыдущей встрече участников форума начиная с 1993 года подписывался данный документ.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Папуа — Новой Гвинеи впервые за 25 лет завершился без принятия декларации лидеров, сообщает Associated Press.

Участники форума с 1993 года подписывали подготовленную декларацию, каждая из которых опубликована на сайте организации.