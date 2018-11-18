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Регион
Опубликовано 18 ноября 2018, 11:00

Саммит АТЭС впервые завершился без принятия декларации лидеров

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Астафьев

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

На каждой предыдущей встрече участников форума начиная с 1993 года подписывался данный документ.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Папуа — Новой Гвинеи впервые за 25 лет завершился без принятия декларации лидеров, сообщает Associated Press.

Участники форума с 1993 года подписывали подготовленную декларацию, каждая из которых опубликована на сайте организации.

Саммит проходил 17–18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби.

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Константин Агапов
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