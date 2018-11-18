Страны АТЭС приняли урезанный вариант декларации
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По словам представителя одной из делегаций, стороны не сошлись относительно разделов про Богорские цели, ВТО и торговые практики.
Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее приняли урезанный вариант декларации, исключив из него спорные пункты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.
— Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики, — уточнил собеседник агентства. По его словам, письменное заявление по итогам саммита будет опубликовано позднее.
26-й саммит АТЭС состоялся в Порт-Морсби 17 и 18 ноября. Российскую делегацию возглавлял председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ранее Associated Press сообщало, что саммит впервые за 25 лет завершился без принятия итоговой декларации.