Страны АТЭС приняли урезанный вариант декларации

По словам представителя одной из делегаций, стороны не сошлись относительно разделов про Богорские цели, ВТО и торговые практики.

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее приняли урезанный вариант декларации, исключив из него спорные пункты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.

— Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики, — уточнил собеседник агентства. По его словам, письменное заявление по итогам саммита будет опубликовано позднее.