Microsoft отказывается от рублей в магазинах Xbox и Windows
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Сотрудники корпорации опровергли слухи об уходе из России, но цены теперь будут указаны в долларах.
Магазин Microsoft Store, где можно купить игры и приложения как для Windows, так и для консолей Xbox, теперь будет использовать цены в долларах. Отказ от рублей начался ещё 5 ноября, сообщили представители компании.
Такое решение связано с развитием бизнес-практик Microsoft Store. Теперь все цены будут отображаться в долларах, однако пользователи в России могут покупать продукцию американской корпорации за рубли у партнёров-ретейлеров Microsoft.
О каких именно бизнес-практиках идёт речь — неизвестно. Также нет информации о том, будут ли магазины других стран переводить цены в доллары. Такая позиция Microsoft может негативно сказаться на ценообразовании для российских геймеров, так как раньше цены указывались в рублях и были ниже, чем на остальных рынках (в переводе на доллары).