Microsoft отказывается от рублей в магазинах Xbox и Windows

Сотрудники корпорации опровергли слухи об уходе из России, но цены теперь будут указаны в долларах.

Магазин Microsoft Store, где можно купить игры и приложения как для Windows, так и для консолей Xbox, теперь будет использовать цены в долларах. Отказ от рублей начался ещё 5 ноября, сообщили представители компании.

Такое решение связано с развитием бизнес-практик Microsoft Store. Теперь все цены будут отображаться в долларах, однако пользователи в России могут покупать продукцию американской корпорации за рубли у партнёров-ретейлеров Microsoft.