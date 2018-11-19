Геймер-энтузиаст выпустил собственную игру про Соника
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Фанат решил сфокусироваться на создании аркадных гонок, которые уже можно протестировать на ПК.
Независимый разработчик, который выступает под псевдонимом VelocitOni, выпустил бесплатную гоночную аркаду Sonic Robo Blast 2 Kart. Игра доступна на ПК: не только для одиночной, но и многопользовательской игры.
В новой игре геймеры должны соревноваться друг с другом на миниатюрных автомобилях. При этом играть они могут за популярных персонажей, которые известны благодаря вселенной игр про Соника.
Всего в игре есть два режима — сражение и гонка. В первом нужно уничтожить других персонажей на локации, а в первом игроки должны стараться обогнать соперников, чтобы прийти к финишу первыми. Всего разработчик создал сто уровней.