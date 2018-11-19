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Опубликовано 19 ноября 2018, 12:16

Геймер-энтузиаст выпустил собственную игру про Соника

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/BagoGames

Фото: © flickr.com/BagoGames

Фанат решил сфокусироваться на создании аркадных гонок, которые уже можно протестировать на ПК.

Независимый разработчик, который выступает под псевдонимом VelocitOni, выпустил бесплатную гоночную аркаду Sonic Robo Blast 2 Kart. Игра доступна на ПК: не только для одиночной, но и многопользовательской игры.

В новой игре геймеры должны соревноваться друг с другом на миниатюрных автомобилях. При этом играть они могут за популярных персонажей, которые известны благодаря вселенной игр про Соника.

Всего в игре есть два режима — сражение и гонка. В первом нужно уничтожить других персонажей на локации, а в первом игроки должны стараться обогнать соперников, чтобы прийти к финишу первыми. Всего разработчик создал сто уровней.

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Сергей Сурепин
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