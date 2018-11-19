Геймер-энтузиаст выпустил собственную игру про Соника

Фанат решил сфокусироваться на создании аркадных гонок, которые уже можно протестировать на ПК.

Независимый разработчик, который выступает под псевдонимом VelocitOni, выпустил бесплатную гоночную аркаду Sonic Robo Blast 2 Kart. Игра доступна на ПК: не только для одиночной, но и многопользовательской игры.

В новой игре геймеры должны соревноваться друг с другом на миниатюрных автомобилях. При этом играть они могут за популярных персонажей, которые известны благодаря вселенной игр про Соника.