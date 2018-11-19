Актёр культового сериала "Клиника" обвинил авторов Fortnite в краже танца

По словам исполнителя роли Тёрка, он придумал танцевальные движения абсолютно случайно на съёмочной площадке.

На выходных в Лос-Анджелесе проходил фестиваль кино и телеиндустрии Vulture. В рамках этого мероприятия воссоединилась актёры культового сериала "Клиника", которые также пообщались со своими поклонниками.

Во время общения с фанатами актёра Дональда Фэйсона (он играл Криса Тёрка) попросили повторить знаменитый танец под композицию Poison коллектива Bell Biv DeVoe. Актёр отказался делать это, заявив, что увидеть этот танец можно в игре Fortnite. Актёр также добавил, что разработчики игры в лице студии Fortnite украли его танец, добавив его в свой шутер без разрешения.

Вместе с этим Билл Лоуренс (исполнительный продюсер "Клиники") заявил, что этому танцу не нужно придавать большого значения. По его словам, авторы игры Fortnite изучали юридическую сторону вопроса, связанного с танцем, и общались с авторами шоу.