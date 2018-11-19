Актёр культового сериала "Клиника" обвинил авторов Fortnite в краже танца
Кадр из сериала "Клиника"
По словам исполнителя роли Тёрка, он придумал танцевальные движения абсолютно случайно на съёмочной площадке.
На выходных в Лос-Анджелесе проходил фестиваль кино и телеиндустрии Vulture. В рамках этого мероприятия воссоединилась актёры культового сериала "Клиника", которые также пообщались со своими поклонниками.
Во время общения с фанатами актёра Дональда Фэйсона (он играл Криса Тёрка) попросили повторить знаменитый танец под композицию Poison коллектива Bell Biv DeVoe. Актёр отказался делать это, заявив, что увидеть этот танец можно в игре Fortnite. Актёр также добавил, что разработчики игры в лице студии Fortnite украли его танец, добавив его в свой шутер без разрешения.
Вместе с этим Билл Лоуренс (исполнительный продюсер "Клиники") заявил, что этому танцу не нужно придавать большого значения. По его словам, авторы игры Fortnite изучали юридическую сторону вопроса, связанного с танцем, и общались с авторами шоу.
Что же касается Фэйсона, то он заявил, что придумал танец на ходу. Это произошло во время съёмок сериала, на которые он опоздал. Другие актёры пошутили, что деньги от разработчиков они получили, но просто решили не делиться с Фэйсоном.