Hitman 2 продаётся хуже набора "косметики" для Fortnite

Игра про наёмного киллера стартовала в Великобритании с десятого места, а лидером оказался сборник детских игр Spyro.

13 ноября вышла игра Hitman 2, которая раньше была одним из самых ожидаемых проектов среди геймеров, но на этот раз не смогла оправдать ожиданий разработчиков по отклику аудитории. Игра на британском рынке заняла 10-е место по продажам, уступив даже набору косметических предметов для Fornite.

Читайте наш материал про Hitman 2: Лысый из спецслужб. Лучший шпион, который мог бы служить в разведке

Лидером по продажам оказался сборник Spyro Reignited Trilogy. Это перевыпуск трилогии классических игр. 75 процентов проданных копий пришлось на консоль PlayStation 4. На втором месте оказался боевик про ковбоев Red Dead Redemption 2.

Замыкает тройку лидеров Fallout 76. Игра разошлась на 82 процента хуже предыдущей части — Fallout 4. Вместе с этим боевик показал худший старт среди всех игр серии, над которыми работала Bethesda.