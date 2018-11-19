Fallout 76 не справилась с тремя одновременно запущенными ядерными ракетами

В результате активного поведения геймеров сервер популярной игры попросту "упал" и перестал работать.

Игра Fallout 76 прославилась в том числе возможностью запускать атомные ракеты во вражеские поселения. Взрыв одного такого заряда уничтожает всё что только можно. Геймерам показалось этого мало, поэтому они решили запустить одновременно три таких ракеты.

Результат не порадовал игроков. Дело в том, что после трёх атомных взрывов сервер с Fallout 76 просто "упал", а сами геймеры утратили подключение к игре. Геймеры даже подумать не могли, что их действия могут привести к подобному результату.