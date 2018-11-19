Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 ноября 2018, 14:42

Представлена Angry Birds от первого лица с дополненной реальностью

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/ Resolution Games

Фото: © youtube.com/ Resolution Games

Пользователь сможет запускать птиц в зелёных свиней в собственной комнате. Персонажи будут падать на окружающие предметы.

Представлена новая версия популярной игры Angry Birds: FPS (First Person Slingsho) от первого лица с поддержкой дополненной реальности для гарнитуры Magic Leap.

Игра разработана так, что пользователь играет от первого лица. Перед ним стоит рогатка, и он должен попасть в зелёных свиней птицами. Отмечается, что при разработке инженеры учли все законы физики и сделали игру максимально реалистичной.

Сообщается, что система проанализирует особенности помещения и позволит птицам и свиньям падать на окружающие предметы. Дата выхода Angry Birds: FPS не сообщается.

BannerImage
Денис Марков
  • Новости
  • Игры
  • angrybirds
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar