Представлена Angry Birds от первого лица с дополненной реальностью
Фото: © youtube.com/ Resolution Games
Пользователь сможет запускать птиц в зелёных свиней в собственной комнате. Персонажи будут падать на окружающие предметы.
Представлена новая версия популярной игры Angry Birds: FPS (First Person Slingsho) от первого лица с поддержкой дополненной реальности для гарнитуры Magic Leap.
Игра разработана так, что пользователь играет от первого лица. Перед ним стоит рогатка, и он должен попасть в зелёных свиней птицами. Отмечается, что при разработке инженеры учли все законы физики и сделали игру максимально реалистичной.
Сообщается, что система проанализирует особенности помещения и позволит птицам и свиньям падать на окружающие предметы. Дата выхода Angry Birds: FPS не сообщается.