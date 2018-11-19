Представлена Angry Birds от первого лица с дополненной реальностью

Пользователь сможет запускать птиц в зелёных свиней в собственной комнате. Персонажи будут падать на окружающие предметы.

Представлена новая версия популярной игры Angry Birds: FPS (First Person Slingsho) от первого лица с поддержкой дополненной реальности для гарнитуры Magic Leap.

Игра разработана так, что пользователь играет от первого лица. Перед ним стоит рогатка, и он должен попасть в зелёных свиней птицами. Отмечается, что при разработке инженеры учли все законы физики и сделали игру максимально реалистичной.