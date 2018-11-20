Осторожно: подарок! Как могут обмануть в "чёрную пятницу"

Почти каждый год происходит одно и то же: тот или иной российский магазин попадается на махинациях со скидками. В результате цена товара в "чёрную пятницу" может оказаться куда выше, чем без всякой распродажи. Но этот грубый обман покупатели уже научились вычислять. Продавцы стали хитрее и находят всё более изощрённые способы заработать на "чёрной пятнице".

— В последнее время у продавцов набирает популярность новая акция — подарок при каждой покупке, — рассказывает аналитик потребительского рынка генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова. — Казалось бы, потребитель от этого только выигрывает. Но на практике ситуация далеко не всегда так хороша, как кажется. Участвуя в такой акции, неискушенный покупатель может попасть в ситуацию, когда не сможет получить полную сумму за товар. Если, конечно, захочет его вернуть, руководствуясь законом "О защите прав потребителей".

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Схема акции с подарками очень проста. Покупатель приносит на кассу товар. В этот момент продавец сообщает ему, что сейчас в магазине проходит акция и он получает в подарок к покупке косметические средства, бельё, чулочно-носочные изделия или что-то ещё. Затем продавец пробивает всё, включая подарок, по полной стоимости и, пользуясь своей скидкой как сотрудник магазина, уменьшает цену основного товара на сумму стоимости подарка. В итоге цена для покупателя не меняется, он получает дополнительные бонусы и, радостный, возвращается домой. Разочарование может постичь его только в том случае, если он захочет вернуть покупку в магазин.

— Тогда выяснится, что возвратить он сможет только сумму за вычетом скидки, так как сопутствующие товары, предложенные в качестве подарка, идут по полной стоимости и не подлежат обмену и возврату согласно закону "О защите прав потребителей", — поясняет Наталья Орлова.

Чаще всего подобными акциями пользуются обувные и косметические магазины, также специализирующиеся на продаже мужской или женской одежды и аксессуаров. Она приводит простой пример. Покупатель берёт пару обуви за 3,5 тысячи рублей. При этом кассир предлагает в подарок косметические средства для обуви, которые относятся к категории невозвратных товаров. Допустим, четыре-пять средств по 200–300 рублей за каждое. Необходимость их приобретения не вызывает вопросов, ведь это же подарок! Кассир пробивает покупку и отражает цену всех товаров в чеке, но в графе "Итоговая сумма" прописывается скидка — например, 1,2 тыс. рублей. Мало кто заметит, что эта скидка распространяется на обувь, а не на косметические средства.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

— Если вы захотите вернуть или обменять товар в течение положенного срока, вас ждёт неприятный сюрприз: вы получите назад только 2,3 тысячи рублей или с вас потребуют доплату 1,2 тысячи рублей за обмен, — поясняет Наталья Орлова. — Ведь по чеку выходит, что за обувь вы заплатили именно эти деньги, а на остальные купили невозвратные средства для обуви. С помощью таких подарков магазины увеличивают прибыль, повышая конверсию за счёт товаров, которые обычно пылятся на складе. К тому же стоимость подарочных носков, крема для тела, шампуней, спреев для обуви бывает не всегда адекватной. Иногда она существенно завышена в расчёте на то, что потребитель всё равно не сможет вернуть такой товар продавцу.

Действительно, на практике может оказаться, что какой-нибудь подарочный крем будет пробит по стоимости в 2000 рублей. Тогда как на самом деле он стоит 500–700. В такие моменты покупатель меньше всего смотрит на чек. Также нередко бывает, что подарки невозможно вернуть чисто физически. К тому моменту, как покупатель решит вернуть основную вещь, подарок уже может быть попросту израсходован.