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Регион
Опубликовано 19 ноября 2018, 18:18

Москалькова раскритиковала законопроект о продаже лекарств в Интернете

Фото: &copy; РИА Новости / Игорь Онучин

Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

В настоящее время реализация медикаментов онлайн в России запрещена законодательством.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не поддержала законопроект о продаже лекарств в Интернете. Об этом она заявила, выступая на VI форуме "Антиконрафакт-2018" в Москве.

— Это очень опасная зона. Хорошо, что принятый в первом чтении законопроект сегодня не вышел на второе чтение. Я лично его не поддерживаю, — сказала Москалькова.

По её мнению, продажа лекарств в Интернете может привести к распространению контрафакта и в Госдуме инициативу нужно серьёзно пересмотреть.

Ранее Москалькова заявила о необходимости запретить продажу оружия до 25 лет.

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Константин Агапов
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