После скандала создан новый Нобелевский комитет по литературе
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В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей, они начнут работу в феврале.
В Швеции принято решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе. Его сформируют Шведская академия совместно с Нобелевским фондом. Об этом сообщили в пресс-службе последнего.
В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей. Имена последних уже известны. Это Пер Вестберг, Андерс Ульссон, Хорас Энгдаль, Кристина Лугн и Йеспер Свенбу.
К работе они приступят 1 февраля, отвечать будут за 2019 и 2020 годы.
Напомним, весной Шведская академия решила перенести присуждение премии по литературе, так как "во всём мире ослабло доверие" к комитету. Поводом для этого стал скандал с домогательствами. Его виновник в итоге получил два года тюрьмы.