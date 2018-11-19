После скандала создан новый Нобелевский комитет по литературе

В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей, они начнут работу в феврале.

В Швеции принято решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе. Его сформируют Шведская академия совместно с Нобелевским фондом. Об этом сообщили в пресс-службе последнего.

В составе нового комитета будут пять экспертов и пять писателей. Имена последних уже известны. Это Пер Вестберг, Андерс Ульссон, Хорас Энгдаль, Кристина Лугн и Йеспер Свенбу.

К работе они приступят 1 февраля, отвечать будут за 2019 и 2020 годы.