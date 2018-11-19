СМИ: Си Цзиньпин покинул форум АТЭС неудовлетворённым

Китайские чиновники запретили доступ большинству репортёров из стран — участниц саммита, из-за чего стране не удалось достичь PR-победы.

Лидер КНР Си Цзиньпин покинул форум неудовлетворённым из-за того, что планы Китая увеличить влияние в Тихоокеанском регионе с помощью "мягкой силы" не осуществились. Об этом сообщает канал CNN.

Китайские чиновники запретили доступ большинству репортёров из стран —участниц саммита и разрешили присутствовать только китайским журналистам из государственных СМИ.

В связи с этим КНР не удалось добиться PR-победы на форуме, несмотря на то что Си Цзиньпин возлагал на это надежды.