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Регион
Опубликовано 19 ноября 2018, 20:14

СМИ: Си Цзиньпин покинул форум АТЭС неудовлетворённым

Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Китайские чиновники запретили доступ большинству репортёров из стран — участниц саммита, из-за чего стране не удалось достичь PR-победы.

Лидер КНР Си Цзиньпин покинул форум неудовлетворённым из-за того, что планы Китая увеличить влияние в Тихоокеанском регионе с помощью "мягкой силы" не осуществились. Об этом сообщает канал CNN.

Китайские чиновники запретили доступ большинству репортёров из стран —участниц саммита и разрешили присутствовать только китайским журналистам из государственных СМИ.

В связи с этим КНР не удалось добиться PR-победы на форуме, несмотря на то что Си Цзиньпин возлагал на это надежды.

Ранее сообщалось, что саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без принятия декларации лидеров.

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Константин Агапов
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