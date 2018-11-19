Детская версия "Дэдпула" всё же выйдет в России

Кинокомпания Fox опубликовала дебютный трейлер новогодней версии второй части "Дэдпула".

Новая версия фильма получила название "Жил-был Дэдпул". Картина выйдет с возрастным рейтингом от 13 лет (PG-13). Прокат в России начнётся 3-го января.

Для новой версии фильма авторы не только заново его смонтировали, но и снимали новые сцены, которые свяжут повествование. Помимо того, Дэдпул будет в ленте высмеивать понижение возрастного рейтинга.