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Регион
Опубликовано 19 ноября 2018, 19:51

Детская версия "Дэдпула" всё же выйдет в России

Фото: &copy; Twitter / jornadageekbr

Фото: © Twitter / jornadageekbr

Кинокомпания Fox опубликовала дебютный трейлер новогодней версии второй части "Дэдпула".

Новая версия фильма получила название "Жил-был Дэдпул". Картина выйдет с возрастным рейтингом от 13 лет (PG-13). Прокат в России начнётся 3-го января.

Для новой версии фильма авторы не только заново его смонтировали, но и снимали новые сцены, которые свяжут повествование. Помимо того, Дэдпул будет в ленте высмеивать понижение возрастного рейтинга.

В трейлере, опубликованном студией, экранизацию "Дэдпул" сравнили с группой Nickelback. Американцы любят высмеивать канадских музыкантов. Что же касается Райана Рейнольдса (он играет Дэдпула), то он сам тоже из Канады.

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Сергей Сурепин
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