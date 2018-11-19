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Опубликовано 19 ноября 2018, 19:59

Обновление Fallout 76 заставило геймеров заново скачать всю игру

Правда, такая судьба ожидает только тех, кто играет на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Фото: &copy; Twitter / pcgamer

Фото: © Twitter / pcgamer

19 ноября компания Bethesda выпустила обновление для игры Fallout 76. Его предстоит скачать всем её владельцам.

По словам геймеров, которые играют на консолях, им приходится скачивать 47 гигабайт файлов на PlayStation 4, а также 49 гигабайт файлов на Xbox One. Владельцы ПК получили обновление только на пятнадцать гигабайт.

Разработчики заявили, что повысили общую производительность игры, а также улучшили стабильность серверов. По словам разработчиков, теперь игра должна показывать себя намного лучше.

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Сергей Сурепин
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