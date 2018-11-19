Обновление Fallout 76 заставило геймеров заново скачать всю игру

19 ноября компания Bethesda выпустила обновление для игры Fallout 76. Его предстоит скачать всем её владельцам.

По словам геймеров, которые играют на консолях, им приходится скачивать 47 гигабайт файлов на PlayStation 4, а также 49 гигабайт файлов на Xbox One. Владельцы ПК получили обновление только на пятнадцать гигабайт.