Марк Хэмилл предлагал Джорджу Лукасу сделать Бобу Фетта матерью Люка Скайуокера

По мнению актёра, наёмный убийца вполне мог стать причиной ключевого сюжетного поворота.

Ведущий подкаста о "Звёздных войнах" Tatooine Sons спросил у актёра Марка Хэмилла, насколько правдоподобен слух о том, что тот предлагал альтернативный сюжетный поворот для шестого эпизода "Возвращение джедая". По словам Хэмилла, актёр на самом деле предлагал версию сюжета, по которой Боба Фетт мог быть матерью Люка Скайуокера.

Хэмилл заявил, что однажды он предложил эту идею Лукасу как единственное верное решение. По мнению актёра, именно с её помощью можно было перекрыть сюжетный поворот с Дартом Вейдером, который был отцом героя Хэмилла (он играл Скайуокера). Хэмилл считал, что Фетт мог быть двойным агентом, который тайно работал на повстанцев, однако Лукас идею не оценил.