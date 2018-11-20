Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты РФ

В ГД отметили, что оба кандидата "имеют серьёзный послужной список работы в финансовых и контрольных органах".

Президент России Владимир Путин сегодня внёс в Государственную думу РФ кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты. Об этом рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы.

— Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуры, которые были предложены Советом Госдумы на должности аудиторов — Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, и внёс их для рассмотрения, — отметил Володин.

Спикер рассказал, что оба кандидата "имеют серьёзный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по данным кандидатурам".

Володин также напомнил, что взаимодействие ГД и Счётной палаты "находится в постоянном развитии" и крайне важно "наращивать взаимодействие при контроле за реализацией государственных программ, национальных проектов, определённых президентом в послании Федеральному собранию и майском указе".