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Опубликовано 20 ноября 2018, 11:15

Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты РФ

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ГД отметили, что оба кандидата "имеют серьёзный послужной список работы в финансовых и контрольных органах".

Президент России Владимир Путин сегодня внёс в Государственную думу РФ кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты. Об этом рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы.

— Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуры, которые были предложены Советом Госдумы на должности аудиторов — Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, и внёс их для рассмотрения, — отметил Володин.

Спикер рассказал, что оба кандидата "имеют серьёзный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по данным кандидатурам".

Володин также напомнил, что взаимодействие ГД и Счётной палаты "находится в постоянном развитии" и крайне важно "наращивать взаимодействие при контроле за реализацией государственных программ, национальных проектов, определённых президентом в послании Федеральному собранию и майском указе".

Каульбарс ранее возглавлял департамент экономического анализа и прогнозирования Минобороны России. Зайцев возглавляет департамент экономического анализа Счётной палаты РФ.

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Анна Стрельцова
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