В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

Идея не затрагивает тех, кто получает пособия по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости.

В Госдуме предложили штрафовать ряд категорий неработающих россиян за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования. Об этом сообщает "Российская газета".

Документ подготовил член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам парламентария, около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, однако получают социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, и имеют право на получение социальной пенсии по старости.

Предложение не затрагивает тех, кто получает пособия по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также находящихся на иждивении лиц.

По словам Вострецова, изменения не ограничивают права на получение пенсии по старости и бесплатного медобслуживания.