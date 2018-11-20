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Опубликовано 20 ноября 2018, 11:31

В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Идея не затрагивает тех, кто получает пособия по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости.

В Госдуме предложили штрафовать ряд категорий неработающих россиян за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования. Об этом сообщает "Российская газета".

Документ подготовил член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам парламентария, около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, однако получают социальные гарантии, которые предусмотрены действующим законодательством, и имеют право на получение социальной пенсии по старости.

Предложение не затрагивает тех, кто получает пособия по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также находящихся на иждивении лиц.

По словам Вострецова, изменения не ограничивают права на получение пенсии по старости и бесплатного медобслуживания.

Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафы, как при уклонении от уплаты налогов, заявил депутат.

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Анна Стрельцова
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