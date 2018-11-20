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Опубликовано 20 ноября 2018, 13:12

Китайская версия Steam появится до конца 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com /&nbsp;Daniel Ahmad

Фото: © twitter.com / Daniel Ahmad

Компанией-партнёром Valve на рынке Поднебесной будет выступать местная фирма Perfect World.

Согласно предварительной информации, сервис Steam будет запущен в Китае до конца 2018 года. Такой информацией поделился Дэниел Ахмад, аналитик Niko Partners.

Ранее сотрудники Valve заявляли о том, что изменений в глобальной версии клиента Steam не будет даже после запуска в Китае. Аналитики считают, что запуск Steam China позволит независимым студиям и крупным брендам продавать свои игры на территории новой страны. Что же касается Perfect World, то эта компания пообещала выпускать игры для китайской аудитории в новом сервисе.

Официальную дату старта нового сервиса в Valve и Perfect World пока не озвучивают.

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Сергей Сурепин
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