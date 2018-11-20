Китайская версия Steam появится до конца 2018 года
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Компанией-партнёром Valve на рынке Поднебесной будет выступать местная фирма Perfect World.
Согласно предварительной информации, сервис Steam будет запущен в Китае до конца 2018 года. Такой информацией поделился Дэниел Ахмад, аналитик Niko Partners.
Ранее сотрудники Valve заявляли о том, что изменений в глобальной версии клиента Steam не будет даже после запуска в Китае. Аналитики считают, что запуск Steam China позволит независимым студиям и крупным брендам продавать свои игры на территории новой страны. Что же касается Perfect World, то эта компания пообещала выпускать игры для китайской аудитории в новом сервисе.
Официальную дату старта нового сервиса в Valve и Perfect World пока не озвучивают.