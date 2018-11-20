Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда России

В документе предусмотрена индексация социальных пенсий, а также ежегодное увеличение размера выплат неработающим пенсионерам.

Депутаты Госдумы одобрили закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года. Предполагается, что в 2019 году доходы фонда будут на уровне 8,612 трлн рублей, в 2020-м — 8,9 трлн, в 2021-м — 9,294 трлн. При этом расходы бюджета ПФР определены в размере 8,6 трлн рублей на 2019 год, а в 2021-м дойдут до 9,3 трлн. Общий объём поступлений страховых взносов ПФР в 2019-мсоставит 5,2 трлн рублей и достигнет 5,9 трлн к 2021 году.

Новая смета учитывает продление заморозки накопительной части пенсии, а также проведение пенсионной реформы, под которой подразумевается повышение пенсионного возраста до 60 лет у женщин и до 65 — у мужчин.

В соответствии с документом также предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам (в среднем на 1000 рублей) и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 000 рублей. Кроме того, предусматривается, что будет проведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. С 1 апреля 2019 года выплаты проиндексируют на 2,4% (в 2020-м — на 3,9%, в 2021-м — на 2,7%).