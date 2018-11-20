Как депутаты с “тунеядцами” решили бороться

Новости с полей законотворческой деятельности в последнее время поражают своей плодовитостью с крайне негативным оттенком. И порой проблема состоит в том, что даже логичные и в какой-то мере обоснованные инициативы превращаются отдельными депутатами в какое-то медийное шапито, которое крайне отрицательно влияет на социальное самочувствие граждан. Раздражает их. Провоцирует протестные настроения.

Ярким образчиком такого подхода стал внесённый накануне в Госдуму депутатом Сергеем Вострецовым законопроект, в котором предлагается обязать неработающих граждан самих отчислять за себя взносы в различные социальные фонды. Напомню, что сейчас за работающих россиян взносы отчисляют их работодатели — 22% идут в пенсионную систему, ещё 5,1% отчисляется в Фонд обязательного медицинского страхования, а 2,9% направляется в Фонд соцстрахования.

Депутат Вострецов указывает на тот факт, что 18 миллионов россиян нигде официально не работают и при этом продолжают получать бесплатно, к примеру, медицинские услуги и социальную пенсию. Депутат полагает, что все эти 18 миллионов человек трудятся нелегально, имеют доход и, естественно, никаких отчислений в социальные фонды не совершают. Вот таким вот "теневым"работникам депутат и предлагает все оплачивать самостоятельно — в противном случае угрожает налагать штрафы. В этих предложениях столько подводных камней и моментально возникающих нюансов, что начать их разбор, пожалуй, стоит с общих концептуальных моментов.

Во-первых, предложения депутата Госдумы Вострецова некоторым образом затрагивают сами основы государственного устройства нашей страны, поскольку, согласно Конституции, государство у нас социальное. К тому же в Конституции есть и специальная оговорка в части 2 статьи 55 о том, что в России не могут приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы — при этом право на получение пенсии также закреплено в Основном законе, в его 39-й статье. Предложения Вострецова принудительно, со штрафами, заставить людей делать отчисления в пенсионный фонд под угрозой невыплаты пенсий как раз и являются нарушением этого фундаментального принципа Конституции.

Во-вторых, нужно понимать, что реализация на практике предложения об отмене бесплатной медпомощи неработающим ударит по значительному количеству наиболее обездоленных граждан нашей страны. Депутат Вострецов в каком-то социал-дарвинистском помрачении как будто не понимает, что в стране у нас есть очень большие проблемы с трудовыми отношениями и с теневой занятостью. В отдалённых регионах ("на селе") зачастую вообще нет никаких вариантов получения хоть каких-то живых денег, кроме как работа в "чёрную". Да, формально можно сказать людям — мол, вставайте официально на биржу труда, регистрируйтесь безработным, получайте пособие. Однако опять-таки необходимо учитывать фактор географии и логистики, когда, для того чтобы зарегистрироваться безработным, будет необходимо ехать за сотни километров, а с другой стороны — пособие ведь выплачивается не постоянно.

По закону его прекратят платить через 12 месяцев — и чтобы продолжать его получать, необходимо сняться с учёта и встать на него повторно через полгода. И получается, что в эти полгода человек будет безработным, не будет получать пособие и ещё (в случае прохождения инициативы Вострецова) должен будет платить все социальные отчисления. А если не заплатит, то штраф. А ведь не учитываются и другие реалии современной России. Как, например, быть матерям, выходящим из декрета при переезде в другой регион. Формально женщина из декрета вышла, но с учётом повсеместных проблем с дошкольным образованием и государственными детсадами вынуждена сидеть с ребёнком. Выходит, она с позиции Вострецова классический "теневой тунеядец", который нигде не работает, а социальные блага потребляет, и такую маму надо наказать. Отличное получается "социальное" государство, очень внимательное и чувствительное к проблемам рядовых граждан.

Самое интересное, что у нас под боком был отличный пример того, что такие, по сути, косвенные налоги на безработных (или тунеядцев — по старой советской терминологии) граждан просто неэффективны и сами по себе не решают заявленных задач. Речь идёт о знаменитом белорусском декрете президента Лукашенко под названием "О содействии занятости населения", который обязывал тех граждан, кто официально работал менее 183 дней в году, платить единоразово специальный налог. Мотивировалось это всё чуть ли не дословно в тех же формулировках, что и инициатива Вострецова — мол, поможет вывести из тени работающих нелегально и не отчисляющих в фонды соцстрахования граждан.