Автор Max Payne основал собственную студию и работает над новой игрой
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Бывший руководитель компании Remedy теперь работает над тактическим шутером для ПК.
Матиас Миллирин основал новую студию, которая получила название Redhill Games. В состав новой команды вошли разработчики, которые ранее работали в студиях Guerrilla Games, Starbreeze и Next Games.
Сейчас в Redhill Games работает тринадцать человек. При этом команда продолжает вести набор сотрудников в свой состав. В настоящий момент студия работает над игрой, которая могла бы стать хобби Матиаса, чтобы люди могли возвращаться к ней снова и снова.
Что же касается самого Миллирина, то он работает над играми с 1999 года. Именно тогда разработчик присоединился к студии Remedy. Уже в 2008 году он стал главой компании. Миллирин работал над Max Payne, Alan Wake и Quantum Break.