Автор Max Payne основал собственную студию и работает над новой игрой

Бывший руководитель компании Remedy теперь работает над тактическим шутером для ПК.

Матиас Миллирин основал новую студию, которая получила название Redhill Games. В состав новой команды вошли разработчики, которые ранее работали в студиях Guerrilla Games, Starbreeze и Next Games.

Сейчас в Redhill Games работает тринадцать человек. При этом команда продолжает вести набор сотрудников в свой состав. В настоящий момент студия работает над игрой, которая могла бы стать хобби Матиаса, чтобы люди могли возвращаться к ней снова и снова.