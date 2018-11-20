Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 13:22

Автор Max Payne основал собственную студию и работает над новой игрой

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/&nbsp;PlayStar Rocker

Фото: © flickr.com/ PlayStar Rocker

Бывший руководитель компании Remedy теперь работает над тактическим шутером для ПК.

Матиас Миллирин основал новую студию, которая получила название Redhill Games. В состав новой команды вошли разработчики, которые ранее работали в студиях Guerrilla Games, Starbreeze и Next Games.

Сейчас в Redhill Games работает тринадцать человек. При этом команда продолжает вести набор сотрудников в свой состав. В настоящий момент студия работает над игрой, которая могла бы стать хобби Матиаса, чтобы люди могли возвращаться к ней снова и снова.

Что же касается самого Миллирина, то он работает над играми с 1999 года. Именно тогда разработчик присоединился к студии Remedy. Уже в 2008 году он стал главой компании. Миллирин работал над Max Payne, Alan Wake и Quantum Break.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • maxpayne
  • remedy
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar