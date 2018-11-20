Геймер разгромил игровой магазин, потому что не смог вернуть копию Fallout 76
Фото: © twitter.com/GeoffLife
В Сети появилось видео, на котором молодой человек не смог вернуть диск с игрой в GameStop.
Как оказалось, у магазина иная политика работы с клиентами. Из-за этого геймеру не удалось вернуть копию Fallout 76, а также возместить полную стоимость игры.
Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT— Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) November 19, 2018
Само собой, геймера такой ответ не устроил. В связи с этим он устроил истерику и начал громить магазин: парень разнёс несколько стендов с продукцией. После этого обиженный посетитель просто ушёл.
Происходящее заснял посетитель магазина. Короткое видео появилось в социальных сетях и тут же стало популярным среди других геймеров.