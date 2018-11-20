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Опубликовано 20 ноября 2018, 13:33

Геймер разгромил игровой магазин, потому что не смог вернуть копию Fallout 76

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/GeoffLife

Фото: © twitter.com/GeoffLife

В Сети появилось видео, на котором молодой человек не смог вернуть диск с игрой в GameStop.

Как оказалось, у магазина иная политика работы с клиентами. Из-за этого геймеру не удалось вернуть копию Fallout 76, а также возместить полную стоимость игры.

Само собой, геймера такой ответ не устроил. В связи с этим он устроил истерику и начал громить магазин: парень разнёс несколько стендов с продукцией. После этого обиженный посетитель просто ушёл.

Происходящее заснял посетитель магазина. Короткое видео появилось в социальных сетях и тут же стало популярным среди других геймеров.

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Сергей Сурепин
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