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Опубликовано 20 ноября 2018, 12:57

Вышел финальный трейлер "Аквамена"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/WBRussia

Скриншот видео: youtube.com/WBRussia

Будущий фильм расскажет об Артуре Карри, сыне королевы Атлантиды и простого человека, который должен унаследовать престол.

Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер блокбастера о супергероях "Аквамен". Главному герою, которого сыграл Джейсон Момоа (играл Кхала Дрого в "Игре престолов"), придётся сразиться со своим сводным братом Ормом, а также остановить войну наземного и подводного миров.

Помимо Момоа, который сыграл в фильме Аквамена, в ленте также задействованы Николь Кидман, Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон и Уиллем Дефо. Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над "Пилой".

В российский прокат кино от DC выходит 13 декабря 2018 года.

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Сергей Сурепин
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