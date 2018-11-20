Вышел финальный трейлер "Аквамена"
Скриншот видео: youtube.com/WBRussia
Будущий фильм расскажет об Артуре Карри, сыне королевы Атлантиды и простого человека, который должен унаследовать престол.
Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер блокбастера о супергероях "Аквамен". Главному герою, которого сыграл Джейсон Момоа (играл Кхала Дрого в "Игре престолов"), придётся сразиться со своим сводным братом Ормом, а также остановить войну наземного и подводного миров.
Помимо Момоа, который сыграл в фильме Аквамена, в ленте также задействованы Николь Кидман, Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон и Уиллем Дефо. Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над "Пилой".
В российский прокат кино от DC выходит 13 декабря 2018 года.