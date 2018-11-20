Вышел финальный трейлер "Аквамена"

Будущий фильм расскажет об Артуре Карри, сыне королевы Атлантиды и простого человека, который должен унаследовать престол.

Компания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер блокбастера о супергероях "Аквамен". Главному герою, которого сыграл Джейсон Момоа (играл Кхала Дрого в "Игре престолов"), придётся сразиться со своим сводным братом Ормом, а также остановить войну наземного и подводного миров.

Помимо Момоа, который сыграл в фильме Аквамена, в ленте также задействованы Николь Кидман, Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон и Уиллем Дефо. Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над "Пилой".