Работа над финальной игрой "Ходячие мертвецы" возобновилась

В настоящий момент над проектом работают бывшие сотрудники студии Telltale Games.

Компания Skybound сообщила о том, что после двух месяцев решения правовых и логистических задач разработка игры The Walking Dead: Final Season снова в силе. За это время в команду перешли сотрудники, которые ранее занимались этим проектом в составе студии Telltale Games.

В ближайшее время компания обновит информацию по поводу даты релиза новых эпизодов. Из-за изменений и передачи прав студия не успеет выпустить третий и четвёртый эпизоды в то время, которое ранее было озвучено.