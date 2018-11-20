Работа над финальной игрой "Ходячие мертвецы" возобновилась
Фото: © Telltale Games
В настоящий момент над проектом работают бывшие сотрудники студии Telltale Games.
Компания Skybound сообщила о том, что после двух месяцев решения правовых и логистических задач разработка игры The Walking Dead: Final Season снова в силе. За это время в команду перешли сотрудники, которые ранее занимались этим проектом в составе студии Telltale Games.
В ближайшее время компания обновит информацию по поводу даты релиза новых эпизодов. Из-за изменений и передачи прав студия не успеет выпустить третий и четвёртый эпизоды в то время, которое ранее было озвучено.
Напомним, ранее Telltale Games уволила почти весь штат и заморозила все проекты. Это произошло в конце сентября 2018 года. Также стало известно, что предыдущие игры The Walking Dead временно могут пропасть из продажи, — это связано с процессом передачи прав на франшизу.