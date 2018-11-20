Marvel выпустит комиксы по игре League of Legends

Геймеров ожидает серия комиксов, которая будет рассказывать о молодости персонажа по имени Эш.

Первый выпуск серии комиксов появится 19 декабря. Он получил название Ashe: Warmother. Об этом сообщает Newsweek.

Новые номера выходить будут каждый месяц на цифровых платформах. В мае 2019 года планируется выход физического сборника со всеми выпусками комиксов.

Автором комикса выступил Один Остин Шафер из Riot Games (эта компания отвечает за разработку игры League of Legends). За иллюстрации отвечает Нина Вакуева, работавшая над серией Heavy Vinyl.