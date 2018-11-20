Госдума РФ приняла закон о введении электронного военного билета
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Такую карту будут выдавать только тем, кто даст на это согласие, при этом отменять выдачу обычного военника не планируется.
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты для воинского учёта. Об этом говорится на официальном портале нижней палаты парламента.
В карте будут значиться фамилия, имя и отчество, дата рождения, место проживания и работы, образование и некоторая другая информация.
Выдавать такую карту будут только тем, кто даст на это согласие, при этом отменять выдачу военного билета на данном этапе не планируется.
Предполагается, что подобное нововведение поспособствует оптимизации процессов, которые связаны с подготовкой к военной службе.