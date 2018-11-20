Госдума РФ приняла закон о введении электронного военного билета

Такую карту будут выдавать только тем, кто даст на это согласие, при этом отменять выдачу обычного военника не планируется.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты для воинского учёта. Об этом говорится на официальном портале нижней палаты парламента.

В карте будут значиться фамилия, имя и отчество, дата рождения, место проживания и работы, образование и некоторая другая информация.

Выдавать такую карту будут только тем, кто даст на это согласие, при этом отменять выдачу военного билета на данном этапе не планируется.