Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 16:55

В Госдуме заявили о необходимости совершенствования ГОСТа колбасы

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

В нижней палате парламента также считают, что расти должно лишь качество продукции, а не цена на них.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил о необходимости совершенствования ГОСТа колбасных изделий, а также контроля уровня канцерогенов в них.

Он отметил, что более 40% колбасы производятся по собственной технической документации производителя, которая не соответствует установленным техническим нормативам.

— Вот с чем нужно работать. Нужно повышать качество продукции, прививать потребителю привычки здорового питания, а не вводить акцизы в надежде на то, что население само откажется от колбасы из-за роста цен, — заявил Огуль РИА "Новости".

Парламентарий также подчеркнул, что необходимо контролировать наличие канцерогенов в продукции, что также сможет повысить качество представляемой на прилавках продукции.

Ранее Лайф сообщал, что в Экспертном совете при Правительстве РФ предложили ввести акциз на продукты переработки красного мяса. Данная инициатива может привести к росту цены на изделий сразу на 30%.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar