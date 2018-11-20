В Госдуме заявили о необходимости совершенствования ГОСТа колбасы

В нижней палате парламента также считают, что расти должно лишь качество продукции, а не цена на них.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил о необходимости совершенствования ГОСТа колбасных изделий, а также контроля уровня канцерогенов в них.

Он отметил, что более 40% колбасы производятся по собственной технической документации производителя, которая не соответствует установленным техническим нормативам.

— Вот с чем нужно работать. Нужно повышать качество продукции, прививать потребителю привычки здорового питания, а не вводить акцизы в надежде на то, что население само откажется от колбасы из-за роста цен, — заявил Огуль РИА "Новости".

Парламентарий также подчеркнул, что необходимо контролировать наличие канцерогенов в продукции, что также сможет повысить качество представляемой на прилавках продукции.